Новые правила: двери в квартирах должны открываться только внутрь

В каких случаях суд может потребовать изменить направление открывания входной двери в квартире? Существуют ли штрафные санкции за двери, открывающиеся наружу? В законодательстве прямой штраф за наружное открывание двери не предусмотрен.
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