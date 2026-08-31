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Царьград

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Минфин выплатил более 1 млн многодетных семей до 450 тыс. рублей

Минфин выплатил более 1 млн многодетных семей до 450 тыс. рублей

С 2019 года более миллиона многодетных семей в России получили до 450 тыс. рублей на погашение ипотеки.

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