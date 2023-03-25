Инфореактор

1 086 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • игорь petroff
    что ты умничаешь? разберись для начала в том что намолол смолянинов и в принятых законах. и в чём противоречие, если ...Режиссер Никита М...
  • Сергей Рубцов
    Бараны бля!!!Жителям Украины п...
  • В С
    Ёщё одна шваль вылезла.Данила Козловский...

Правительство присоединилось к акции российских экологов «Поддержи планету»

Правительство присоединилось к акции российских экологов «Поддержи планету»

Российские власти отключили подсветку здания на Краснопресненской набережной в Москве на один час в рамках поддержки акции экологов «Помочь планете».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх