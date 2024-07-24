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Начинается магнитная буря

Начинается магнитная буря

Сегодня 9 часов будет идти магнитная буря. Как сообщают специалисты лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, явление будет средней силы – в диапазоне уровней G1-G2 (самый высокий – G5).

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