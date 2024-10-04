Максим Траньков прокомментировал запрос Алины Загитовой на грант

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков оценил решение победительницы Олимпийских игр Алины Загитовой подать заявку на получение гранта для проведения ледового шоу, передает «Спорт-Экспресс».
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