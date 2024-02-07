Как наказать Америку за сбитый "Ильюшин": Байден дал подсказку России. Госдеп занервничал

Сотрудник Госдепа США сорвался на журналиста в ответ на вопрос о крушении русского Ил-76. Нервозность американской стороны не случайна, ведь ранее президент Джо Байден пообещал жёсткий ответ Ирану в аналогичной ситуации.
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