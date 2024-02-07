Как наказать Америку за сбитый "Ильюшин": Байден дал подсказку России. Госдеп занервничал

ИИ

Иван Иванов

Хватит жить договорняками с бандеровцами и пи-ть наотмашь с оттяжкой. А ещё наказать расстрелом тех кто придумал возить фашистов самолётами , есть на крайняк вагонзаки, так же расстрелять за измену того кто придумал сообщать фашистам когда и куда прибывает транспорт!!!!!!!!!!! Скоро выборы гарант.