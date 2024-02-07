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Как наказать Америку за сбитый "Ильюшин": Байден дал подсказку России. Госдеп занервничал

Как наказать Америку за сбитый "Ильюшин": Байден дал подсказку России. Госдеп занервничал

Сотрудник Госдепа США сорвался на журналиста в ответ на вопрос о крушении русского Ил-76. Нервозность американской стороны не случайна, ведь ранее президент Джо Байден пообещал жёсткий ответ Ирану в аналогичной ситуации.

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Комментарии
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Andrey
Вся страна надеется на &quot;жёсткий ответ&quot; и &quot;три года&quot; не устраивают.
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1 д.
ИИ
Иван Иванов
Хватит жить договорняками с бандеровцами и пи-ть наотмашь с оттяжкой. А ещё наказать расстрелом тех кто придумал возить фашистов самолётами , есть на крайняк вагонзаки, так же расстрелять за измену того кто придумал сообщать фашистам когда и куда прибывает транспорт!!!!!!!!!!! Скоро выборы гарант.
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15 час.

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