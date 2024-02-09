Все торговые автоматы с черепахами-ниндзя в Fortnite

Скриншот от Pro Game Guides В торговых автоматах с черепахами-ниндзя в Fortnite хранятся некоторые особые предметы TMNT, которые вы можете собрать во время мероприятия, в том числе новое мифическое оружие, поэтому вам обязательно захочется узнать, где их найти.