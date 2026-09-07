В Санкт-Петербурге пройдет конференция «Врач говорит VII» для частных клиник

3-4 октября в Санкт-Петербурге пройдет конференция «Врач говорит VII» для руководителей и владельцев частных медицинских клиник.
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