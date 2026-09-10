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ДумаТВ

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Мендель: Европа пересмотрит помощь Украине после скандала с Зеленским

Мендель: Европа пересмотрит помощь Украине после скандала с Зеленским

Юлия Мендель заявила, что после нового требования Зеленского Европа пересмотрит финансирование Украины и щедрой помощи ждать не стоит.

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