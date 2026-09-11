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Аргументы недели

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Перед судом в Ленобласти предстанут двое мужчин за похищение и вымогательство

Перед судом в Ленобласти предстанут двое мужчин за похищение и вымогательство

В суд Ленинградской области направлено уголовное дело в отношении двух мужчин. Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении двух мужчин 33 и 34 лет.

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