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Царьград

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Пекарня «Машенька» изменила владельца из-за налоговой нагрузки

Пекарня «Машенька» изменила владельца из-за налоговой нагрузки

Пекарня «Машенька» в Люберцах сменила владельца 8 сентября. Теперь она зарегистрирована на Дениса Максимова, который ранее обратился к президенту Владимиру Путину, критикой в адрес новых налоговых правил, усложнивших работу малого бизнеса с 2026 года.

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