Пекарня «Машенька» изменила владельца из-за налоговой нагрузки

Пекарня «Машенька» в Люберцах сменила владельца 8 сентября. Теперь она зарегистрирована на Дениса Максимова, который ранее обратился к президенту Владимиру Путину, критикой в адрес новых налоговых правил, усложнивших работу малого бизнеса с 2026 года.