На Южном Урале ожидаются дожди, грозы и град

Южный Урал продолжает находиться под влиянием мощного циклона, который принесет в регион непогоду. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни ожидается облачная погода, а также кратковременные дожди, которые в отдельных районах могут быть обильными или очень сильными.