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На Южном Урале ожидаются дожди, грозы и град

На Южном Урале ожидаются дожди, грозы и град

Южный Урал продолжает находиться под влиянием мощного циклона, который принесет в регион непогоду. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни ожидается облачная погода, а также кратковременные дожди, которые в отдельных районах могут быть обильными или очень сильными.

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