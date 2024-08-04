На Южном Урале ожидаются дожди, грозы и град

Южный Урал продолжает находиться под влиянием мощного циклона, который принесет в регион непогоду. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни ожидается облачная погода, а также кратковременные дожди, которые в отдельных районах могут быть обильными или очень сильными.
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