Сергей Аксёнов, глава Республики Крым и член Государственного Совета Российской Федерации, указывает на пробелы в законодательстве и инициирует новые запреты для мигрантов:"Планирую выйти на федеральный уровень с законодательной инициативой о ряде запретов и ограничений, которые будут действовать в отношении трудовых мигрантов, прибывших в Россию.
«Приехали — поработали — спасибо — до свидания»
Комментарии
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виктор матвеев
Региональные власти, в отличии от федеральной иногда включают голову в критике миграционной плитики,тогда как федеральная власть (кремль, гос дума, правидельство) в этом вопросе напрягают только жопу.
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