Премьер-министр Словакии был успешно прооперирован после покушения на убийство

15 мая в городе Гандлов было совершено покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Злоумышленник, который был задержан, выстрелил в него несколько раз, когда тот вышел на улицу пообщаться с жителями.
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