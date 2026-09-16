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Священник Вячеслав Завальный погиб при пожаре в монастыре в Тверской области

Священник Вячеслав Завальный погиб при пожаре в монастыре в Тверской области

t.me/Тверская епархия Священник Вячеслав Завальный погиб в результате пожара в деревянном монастырском доме в Тверской области.

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