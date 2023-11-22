Сквер заканчивают благоустраивать в микрорайоне Топкинский в Иркутске

В микрорайоне Топкинском в Иркутске завершают работы по благоустройству сквера. Как рассказал зампредседателя Думы Иркутска, депутат по избирательному округу № 21 Юрий Коренев, за все время реконструкции сквера, который называют площадью «Куб», здесь оборудовали арт-объект, амфитеатр, детскую площадки.