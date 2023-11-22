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Иркутск Сегодня

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Сквер заканчивают благоустраивать в микрорайоне Топкинский в Иркутске

В микрорайоне Топкинском в Иркутске завершают работы по благоустройству сквера. Как рассказал зампредседателя Думы Иркутска, депутат по избирательному округу № 21 Юрий Коренев, за все время реконструкции сквера, который называют площадью «Куб», здесь оборудовали арт-объект, амфитеатр, детскую площадки.

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