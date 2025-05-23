В отношении главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен должны быть введены санкции из-за ее деятельности во вред Евросоюзу (ЕС) и блокирования информации о ее махинациях с вакциной против COVID-19 на миллиарды евро.