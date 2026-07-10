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Клуб "Женские секреты"

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«Медовик» по рецепту 40-летней давности: тонкие коржи, крем на сливках — торт тает во рту, как в детстве

Есть десерты, вкус которых невозможно перепутать ни с одним другим, и торт «Медовик» именно такой. Этот рецепт уже много лет остается одним из самых популярных благодаря тонким ароматным коржам с медовыми нотками и нежному крему.

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