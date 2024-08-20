Жительница Екатеринбурга пытается вернуть у бывшего из Петербурга фен Dyson и собаку

Мужчина сменил замки в квартире Жительница Екатеринбурга сообщила РИА Новости, что пытается вернуть у бывшего сожителя из Северной столицы свои вещи, включая фен Dyson и ювелирные украшения Cartier, а также собаку породы йоркширский терьер по кличке Матильда.