Жительница Екатеринбурга пытается вернуть у бывшего из Петербурга фен Dyson и собаку

Мужчина сменил замки в квартире Жительница Екатеринбурга сообщила РИА Новости, что пытается вернуть у бывшего сожителя из Северной столицы свои вещи, включая фен Dyson и ювелирные украшения Cartier, а также собаку породы йоркширский терьер по кличке Матильда.
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