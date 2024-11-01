Советник главы ДНР Гагин оценил успехи российской армии на Украине

Он отметил стремительное наступление бойцов ВС РФ За два месяца российская армия не просто показала стремительное наступление, а сделала бросок вперед, об этом в эфире радио Sputnik рассказал советник главы ДНР Ян Гагин.
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