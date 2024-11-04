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С ДНЁМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА, ДОРОГИЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!

С ДНЁМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА, ДОРОГИЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!

Сегодня герои России ведут сражения против исторических предателей нелюдей-бандеровцев, в коих превратились бывшие украинцы, русские, евреи, греки, венгры, татары и прочие жители бывшей Украины, а ныне добровольной колонии Запада Бандерастан, укравшей атрибуты и институты уничтоженной бандеровцами Республики Украина.

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