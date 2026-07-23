Китай расширит импорт передовых технологий и оборудования

Китай планирует значительно расширить импорт передовых технологий и оборудования, ключевых компонентов, энергетических ресурсов и качественной сельскохозяйственной продукции в период 15-й пятилетки (2026–2030 годы).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии