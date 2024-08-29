🇷🇺💪🏻 Бойцы группировки «Центр» захватили блиндаж ВСУ под Камышевкой: мертвые боевики 68 оебр брошены своими командирами ➖ Бойцы группировки «Центр» успешно взяли под контроль очередной блиндаж в районе н.
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🇷🇺💪🏻 Бойцы группировки «Центр» захватили блиндаж ВСУ под Камышевкой: мертвые боевики 68 оебр брошены своими командирами ➖ Бойцы группировки «Центр» успешно взяли под контроль очередной блиндаж в районе н.
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