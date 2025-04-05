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Царьград

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"АвтоВАЗ" сокращает производство из-за падения продаж и затоваривания

"АвтоВАЗ" сокращает производство из-за падения продаж и затоваривания

Завод сталкивается с серьезными проблемами, связанными с резким снижением продаж автомобилей, что может привести к приостановке работы завода в Тольятти.

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