Все больше авторитетных и компетентных людей на Западе приходят к мнению, что для прекращения конфликта на Украине и предотвращения глобальной эскалации необходимы срочные переговоры о мире с президентом России Владимиром Путиным.
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