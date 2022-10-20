Военное обозрение

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Экс-сотрудник Госдепа США: Только переговоры с Путиным и компромисс по Украине могут предотвратить ядерную войну

Экс-сотрудник Госдепа США: Только переговоры с Путиным и компромисс по Украине могут предотвратить ядерную войну

Все больше авторитетных и компетентных людей на Западе приходят к мнению, что для прекращения конфликта на Украине и предотвращения глобальной эскалации необходимы срочные переговоры о мире с президентом России Владимиром Путиным.

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