18 июня по народному календарю день Дорофея. Предки считали, что поздние прогулки могут обернуться ухудшением самочувствия, поэтому в этот день улицы пустели рано.
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18 июня по народному календарю день Дорофея. Предки считали, что поздние прогулки могут обернуться ухудшением самочувствия, поэтому в этот день улицы пустели рано.