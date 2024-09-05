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"Спасибо за вашу любовь и мемы". Павел Дуров впервые вышел на связь после задержания в Париже

"Спасибо за вашу любовь и мемы". Павел Дуров впервые вышел на связь после задержания в Париже

Основатель Telegram Павел Дуров впервые после задержания вышел на связь: он опубликовал пост в личном телеграм-канале.

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