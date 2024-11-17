Украина предложила "взятку Трампу" Она готов рассчитаться украинскими военными и полезными ископаемыми

Украина может предложить избранному президенту США Дональду Трампу частичную замену американских военных в разных регионах мира, а также совместную разработку полезных ископаемых, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
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