Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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Украина предложила "взятку Трампу" Она готов рассчитаться украинскими военными и полезными ископаемыми

Украина предложила "взятку Трампу" Она готов рассчитаться украинскими военными и полезными ископаемыми

Украина может предложить избранному президенту США Дональду Трампу частичную замену американских военных в разных регионах мира, а также совместную разработку полезных ископаемых, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

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Комментарии
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Гарий Щерба
КУДА  вы  СУКИ НАЦИСТСКИЕ  РОССИЙСКИЕ НЕДРА РЕШИЛИ РАЗБАЗАРИТЬ ? , так как они  ЗАЛЕГАЮТ  на  ИСКОННО РУССКИХ  ЗЕМЛЯХ ...!!!
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