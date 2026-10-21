Украинское урегулирование стало главной темой встречи президента РФ Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ECFR*: Европе не ...
- ВН Польша требует бе...
- Путин предупредил...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым