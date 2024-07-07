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Кто готовит коллективный иск против Тимура Иванова? Он и их подставил

Кто готовит коллективный иск против Тимура Иванова? Он и их подставил

Появилась информация, что Следственный комитет активно работает над выявлением новых эпизодов в деле находящегося в СИЗО заместителя министра Тимура Иванова.

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Комментарии
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НК
Наталья Котельникова
Чего о нём судить -рядить то? Давно к стенке должны были поставить и лоб зелёнкой намазать, а то трепятся, трепятся, а потом глядишь он уже тихонько вышел из тюряги и получил снова должность хлебную его то опытом, и он снова пилит госденьги и даже аэродромы( как Сердюков). Главное чтоб народ ничего не узнал. Вообщем не смешите.
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ПС
Патриот Сусанин
Пока одни слова и Странности, как например, Публичная тусовка Шевцовой, вместо НАР, Цаликов гуляет мимо НАР и т.д.
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5 час.
Николай Егоров
И Песков знал и Путин  - все знали ! и поощряли !
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31 мин.

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