Кто готовит коллективный иск против Тимура Иванова? Он и их подставил

НК

Наталья Котельникова

Чего о нём судить -рядить то? Давно к стенке должны были поставить и лоб зелёнкой намазать, а то трепятся, трепятся, а потом глядишь он уже тихонько вышел из тюряги и получил снова должность хлебную его то опытом, и он снова пилит госденьги и даже аэродромы( как Сердюков). Главное чтоб народ ничего не узнал. Вообщем не смешите.