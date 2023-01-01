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Уорд-Проуз забил 15-й гол со штрафного в АПЛ. До рекорда Бекхэма – 3 мяча

Джеймс Уорд-Проуз забил 15-й гол со штрафного за карьеру в АПЛ. Полузащитник «Саутгемптона» стал автором единственного мяча своей команды в матче 18-го тура АПЛ с «Фулхэмом» (1:2).

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