Белозеров: в России в 2026 году запустят полностью беспилотный поезд

Полностью беспилотный поезд РЖД планирует запустить в 2026 году. Об этом сообщил глава холдинга Олег Белозеров во время пленарной дискуссии "Транспортная система будущего в интересах пассажира" в рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ, передает ТАСС.