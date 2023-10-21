Эр-Рияд призвал обязать Израиль соблюдать международное право

Саудовская Аравия призывает мировое сообщество обязать Израиль придерживаться международного права. С таким заявлением выступил глава МИД королевства Фейсал бен Фархан во время каирского саммита по Палестине, передает .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии