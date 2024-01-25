GCHQ: нейросети почти наверняка повысят уровень киберпреступности к 2025 году

Эксперты британского Центра правительственной связи (GCHQ) считают, что развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ) почти гарантированно увеличит количество и результативность хакерских атак во всем мире в ближайшие два года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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