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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Биджиев про 0:1 от «Динамо»: «Давления больше было со стороны Махачкалы, но от этого не легче. Могли хладнокровнее распорядиться с мячом» 

«Матч был сложным для двух команд, было очень много борьбы, было много желания победить. Считаю, что наши ребята проявили себя достаточно хорошо.

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