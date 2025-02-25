Макрон указал на помощь ЕС для Киева в размере €138 млрд

Евросоюз (ЕС) направил на помощь Украине €138 млрд. Об этом 24 февраля заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе визита в Белый дом, где была организована встреча с президентом США Дональдом Трампом.
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