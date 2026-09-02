Тренер «Сосьедада» Матараццо о Захаряне: «Не ожидаю, что игроки будут счастливы, не играя. У нас хорошие отношения, Арсен хорошо тренируется. Ему нужно дождаться своего момента»

Главный тренер « Реал Сосьедад » Пеллегрино Матараццо высказался о ситуации с Арсеном Захаряном . Напомним, российский полузащитник эмоционально отреагировал на решение тренера не выпускать его на поле в матче с «Эспаньолом» (2:1) – он резко снял тренировочную манишку, бросил ее в сторону скамейки запасных и направился в подтрибунное помещение до финального свистка.