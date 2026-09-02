НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

Тренер «Сосьедада» Матараццо о Захаряне: «Не ожидаю, что игроки будут счастливы, не играя. У нас хорошие отношения, Арсен хорошо тренируется. Ему нужно дождаться своего момента»

Главный тренер « Реал Сосьедад »  Пеллегрино Матараццо высказался о ситуации с  Арсеном Захаряном . Напомним, российский полузащитник эмоционально отреагировал на решение тренера не выпускать его на поле в матче с «Эспаньолом» (2:1) – он резко снял тренировочную манишку, бросил ее в сторону скамейки запасных и направился в подтрибунное помещение до финального свистка.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым