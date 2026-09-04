Вэнс: Они не хотят говорить, но Азербайджан и Турция помогают нам против Ирана

Вице-президент США Джей Ди Вэнс публично перечислил страны, которые в частном порядке помогают Вашингтону в кампании против Ирана.
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