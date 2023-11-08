Экс-тренер ЦСКА Газзаев назвал эксперименты главной фишкой Абаскаля в "Спартаке"

Бывший тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев не сумел объяснить, почему наставник столичного "Спартака" Гильермо Абаскаль не поставил в стартовый состав на матч 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Локомотивом" нападающего Александра Соболева.
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