Экс-тренер ЦСКА Газзаев назвал эксперименты главной фишкой Абаскаля в "Спартаке"

Бывший тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев не сумел объяснить, почему наставник столичного "Спартака" Гильермо Абаскаль не поставил в стартовый состав на матч 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Локомотивом" нападающего Александра Соболева.