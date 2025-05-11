Путин предложил перейти к прямым мирным переговорам с Украиной. Сегодня ночью на встрече со СМИ он заявил следующее: Предлагаем киевским властям возобновить переговоры, прерванные ими в конце 2022 года.
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Путин предложил перейти к прямым мирным переговорам с Украиной. Сегодня ночью на встрече со СМИ он заявил следующее: Предлагаем киевским властям возобновить переговоры, прерванные ими в конце 2022 года.