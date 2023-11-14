Тонны противогололедной смеси высыпали на мокрый асфальт в Новосибирске

Техника для зимнего содержания дорог не справляется с работой в условиях оттепели. Не смотря на лужи, на магистрали города уже успели высыпать тонны антигололедной смеси, заявил на оперативном совещании в мэрии начальник профильного департамента Константин Васильев.
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