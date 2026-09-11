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Гостомель и его взрывы: какая черная правда вылезает наружу

Гостомель и его взрывы: какая черная правда вылезает наружу

Как сообщает Рыбарь, это уже четвертый (как минимум) подобный эпизод под Киевом за несколько недель. С одной стороны – это показатель роста арсенала высокоточного оружия российской армии: теперь для таких операций не надо тратить ракеты.

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