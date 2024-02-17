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Захарова: Зеленский и Сырский выводят войска из Авдеевки не для спасения людей

Захарова: Зеленский и Сырский выводят войска из Авдеевки не для спасения людей

Киевский режим и его «банда» умеют воевать только за деньги и только с мирными гражданами. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Владимира Зеленского по поводу вывода ВСУ из Авдеевки в ДНР.

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