Захарова: Зеленский и Сырский выводят войска из Авдеевки не для спасения людей

Киевский режим и его «банда» умеют воевать только за деньги и только с мирными гражданами. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Владимира Зеленского по поводу вывода ВСУ из Авдеевки в ДНР.
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