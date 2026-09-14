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Новости Тамбова

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В Тамбовской области открыли первый дорожный класс

В Тамбовской области открыли первый дорожный класс

Торжественная церемония открытия первого в регионе дорожного класса прошла в третьей школе Тамбова. С началом занятий участников в режиме телемоста поздравили министр транспорта России Андрей Никитин и руководитель Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Роман Новиков.

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