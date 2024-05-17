Де Гидос из ЕЦБ: В цене акций отсутствует геополитический риск марафона выборов

Европейский центральный банк (ЕЦБ) обеспокоен возобновлением бычьего ралли на рынках акций. Фондовые рынки в этом году несколько раз переписали исторические максимумы и не собираются останавливаться на достигнутых рубежах.
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