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Программа благоустройства Уссурийска продлена до 2025 года

Программа благоустройства Уссурийска продлена до 2025 года

В муниципальной программе "Благоустройство территории Уссурийского городского округа на 2017 — 2024 годы" скорректированы сроки реализации и объем финансирования.

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