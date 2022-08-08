Программа благоустройства Уссурийска продлена до 2025 года

В муниципальной программе "Благоустройство территории Уссурийского городского округа на 2017 — 2024 годы" скорректированы сроки реализации и объем финансирования.
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