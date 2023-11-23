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У группировки ВСУ под Авдеевкой начались очень большие проблемы

У группировки ВСУ под Авдеевкой начались очень большие проблемы

Российские силы продолжают охватывать группировку украинских войск в районе Авдеевки, постепенно сжимая кольцо окружения.

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Комментарии
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ЛК
Любовь Кузьмина
Давно написала, что нельзя штурмовать Авдеевку! Перерезать пути снабжения и без воды и еды, боевики долго не продержатся. Что за дурак или человек работающий исподволь на укрофашистов, дает приказ идти на штурм Авдеевки?Таких командиров надо снимать с должности и под суд. При нынешних технических средствах, перерезать пути снабжения не станет невыполнимой задачей.А узлы сопротивления просто разрушать мощными авиабомбами(бетонобойными) и мощными минометами типа &quot;Тюльпан&quot;.Есть еще &quot;Солнцепеки&quot;.В Авдеевке давно нет мирного населения.Всех укрофашистов уничтожить, без штурма их укреплений.
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14 час.
ВТ
Василий Топчий
Нужен на фронте Суровикин!
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14 час.
Nikolay Zakharov
А вот то и сделали,что сейчас мы все в дерьме находимся.
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9 час.

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