У группировки ВСУ под Авдеевкой начались очень большие проблемы

ЛК

Любовь Кузьмина

Давно написала, что нельзя штурмовать Авдеевку! Перерезать пути снабжения и без воды и еды, боевики долго не продержатся. Что за дурак или человек работающий исподволь на укрофашистов, дает приказ идти на штурм Авдеевки?Таких командиров надо снимать с должности и под суд. При нынешних технических средствах, перерезать пути снабжения не станет невыполнимой задачей.А узлы сопротивления просто разрушать мощными авиабомбами(бетонобойными) и мощными минометами типа "Тюльпан".Есть еще "Солнцепеки".В Авдеевке давно нет мирного населения.Всех укрофашистов уничтожить, без штурма их укреплений.