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Завод полимеров в Иркутской области строится по графику

Завод полимеров в Иркутской области строится по графику

Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области на прошлой неделе посетили строительную площадку завода полимеров в Усть-Куте, а также побывали на участке, выбранном под строительство будущего микрорайона для сотрудников завода и их семей.

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