«Мы больше не можем оставаться эксклюзивом одной платформы»: Square Enix довольн...

«Мы больше не можем оставаться эксклюзивом одной платформы»: Square Enix довольна продажами Final Fantasy VII Rebirth, но дальше так продолжать нельзяПродюсер Final Fantasy VII Rebirth Ёсинори Китасе (Yoshinori Kitase) в интервью бразильскому ответвлению IGN рассказал о продажах игры и последствиях её эксклюзивного статуса.