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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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«Мы больше не можем оставаться эксклюзивом одной платформы»: Square Enix довольн...

«Мы больше не можем оставаться эксклюзивом одной платформы»: Square Enix довольн...

«Мы больше не можем оставаться эксклюзивом одной платформы»: Square Enix довольна продажами Final Fantasy VII Rebirth, но дальше так продолжать нельзяПродюсер Final Fantasy VII Rebirth Ёсинори Китасе (Yoshinori Kitase) в интервью бразильскому ответвлению IGN рассказал о продажах игры и последствиях её эксклюзивного статуса.

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