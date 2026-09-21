В Смоленске IT-компания попала в поле зрения трудовой инспекции

Государственная инспекция труда в Смоленской области продолжает серию проверок, направленных на выявление работодателей, которые игнорируют обязанность по проведению специальной оценки условий труда (СОУТ).
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